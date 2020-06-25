Тунис пока не открывает свои границы для российских туристов

ТУНИС, 25 июня. /ТАСС/. Въезд в Тунис остается закрытым для туристов из России, несмотря на открытие республикой национальных границ 27 июня. В соответствии с произведенной Министерством здравоохранения классификацией государств по уровню угрозы распространения коронавируса Россия помещена тунисскими властями в "красную" категорию стран, для туристов из которых пока сохраняется запрет на въезд на территорию республики, сообщила в четверг радиостанция Mosaique FM со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Разрешение на въезд из стран "красной" категории будет предоставлено лишь возвращающимся на родину гражданам Туниса", - говорится в сообщении радиостанции.

Для лиц, прибывающих в Тунис из стран с низким уровнем угрозы заражения коронавирусом ("зеленая" категория), власти не планируют вводить какие-либо ограничительные санитарные меры. Туристы из стран с умеренной угрозой заражения ("оранжевая" категория) должны при пересечении границы предоставить результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа. Перемещение туристов из стран данной категории, а также их проживание в гостиницах будет осуществляться организованными группами в соответствии с принятым в стране санитарным протоколом. Для снятия распространяющихся на них санитарных ограничений туристы имеют право на шестой день пребывания в стране сдать за свой счет тест на коронавирус.

Минздрав Туниса включил в "зеленую" категорию такие страны как Германия, Китай, Австралия, Италия, Япония, Эстония, Хорватия, Австрия, Швейцария, Вьетнам и Таджикистан. В "оранжевую" категорию вошли Франция, Албания, Азербайджан, Канада, Испания, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Узбекистан, Польша, Португалия и Сербия. Помимо России, в запретную "красную" категорию вошли США, а также большинство стран Латинской Америки и Алжир - один из основных поставщиков турпотока в Тунис.

Национальный исследовательский центр по изучению новых болезней будет осуществлять мониторинг эпидемиологической обстановки в мире в целях внесения корректировок в принятую тунисскими властями классификацию стран по уровню угрозы заражения коронавирусом.

По данным Минздрава Туниса, всего в стране выявлено 1 162 случая заражения коронавирусом, 50 человек умерли, 1 023 пациента выздоровели.