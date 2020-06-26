Губернатор Орегона освободит около 60 заключенных из группы риска заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти штата Орегон приняли решение досрочно освободить из тюрем 57 заключенных, состояние здоровья которых может существенно усугубиться в случае заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении губернатора Кейт Браун, опубликованном в четверг на ее сайте.

"Я получила список 61 взрослого человека, находящихся под стражей департамента исправительных учреждений, для рассмотрения возможности смягчения наказания. Я выдала санкцию на то, чтобы начать процесс смягчения наказания 57 лиц, которые все уязвимы перед заболеванием COVID-19 и не представляют значительной угрозы для общества", - уточнила губернатор.

По ее словам, в список, представленный ей на рассмотрение, были включены взрослые заключенные, которые не совершали тяжких преступлений, отсидели половину срока лишения свободы, вели себя примерно последний год и на воле имеют жилье. Освобождаемые узники, оказавшись на свободе, обязаны регулярно являться к сотрудникам службы досрочно-условного освобождения.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, по состоянию дел на май в тюрьмах и местах временного содержания под стражей страны была подтверждена смерть 88 заключенных и задержанных с диагностированным коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 122,1 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли.