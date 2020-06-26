В Дамаске состоялся концерт по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

РАБАТ, 26 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Праздничный концерт, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в четверг в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Дамаске. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил его директор Николай Сухов.

"На концерте, на котором выступили российские соотечественники и сирийские граждане, были исполнены стихи и музыкальные произведения, так или иначе связанные с тематикой Великой Отечественной войны. Так, зрители услышали стихотворение Ильи Эренбурга "1941" и стихотворение Юлии Друниной "Ко мне в окоп сквозь минные разрывы…", - рассказал он.

"А в музыкальной части прозвучала, например, известная вальсовая песня "Синий платочек" и мелодия "Двое в кафе" Михаила Таривердиева из советского кинофильма "Семнадцать мгновений весны". Кроме того, женский хор РЦНК исполнил попурри песен военных лет", - сказал Сухов.

"Некоторые из участников концерта в РЦНК днем ранее посетили парад в честь 75-летия Победы, состоявшийся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии", - добавил собеседник агентства.

"Важно отметить, что праздничный концерт, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в РЦНК в Дамаске впервые за долгие годы. Атмосфера была очень душевной. Пришли сирийцы, в том числе общественные активисты, деятели культуры, друзья и партнеры нашего центра", - отметил он.

"После завершения концерта в здании РЦНК прошла акция "Бессмертный полк". И участники мероприятия, и гости приняли в ней участие, подняв портреты своих родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. И все они хором спели песню "День Победы", - сообщил Сухов.