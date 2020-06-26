В поселке Николаевка в ЕАО восстановили поврежденные сильным градом крыши соцобъектов

ТАСС, 26 июня. Крыши школ, больницы и детского сада, поврежденные сильным градом, отремонтировали в поселке Николаевка в Еврейской автономной области, кровли многоквартирных и частных домов временно закрыли влагозащитной пленкой. Об этом ТАСС сообщил глава поселения Игорь Марданов.

13 июня в Николаевке, где проживает около 6,5 тыс. человек, прошел сильный град, размер градин превышал 3-5 см в диаметре. Были повреждены крыши многоквартирных и частных домов, социальных объектов. В зданиях выбило стекла, градом повредило машины, уничтожило урожай, люди при этом не пострадали. В поселке ввели режим ЧС регионального уровня. Предварительный ущерб от стихии оценили в 60 млн рублей.

"Провели восстановление крыш детского сада, двух школ и больницы. Это позволит защитить здания от осадков, однако требуется капитальный ремонт, заявку сделали", - сказал Марданов.

Градом повредило кровли 36 двух-, трех-, пятиэтажных домов общей площадью около 16 тыс. кв. м. По словам главы образования, их полностью затянули влагозащитной пленкой, это временная мера. Ремонт кровель начнется в ближайшее время. Также пленкой закрыли кровли частных домов, помощь в первую очередь оказали пожилым людям, матерям-одиночкам, инвалидам. О повреждениях кровли сообщили жители более чем 420 частных домов. Во всех зданиях уже полностью заменили выбитые стекла.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, всего в аварийно-восстановительных работах в поселении были задействованы свыше 70 спасателей и пожарных из Хабаровска и Биробиджана, тяжелая инженерная и специальная техника, альпинистское снаряжение. Накануне группировка спасателей из Хабаровска вернулась к месту дислокации.

Раннее правительство Еврейской автономной области сообщало о решении врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна об оказании адресной помощи пострадавшим. За полную утрату кровли жители Николаевки получат 50 тыс. рублей компенсации, за частичную - 25 тыс.