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Пандемия коронавируса нового типа

В Приморье с 27 июня возобновят работу летние кафе

В регионе уже поступило 85 обращений об открытии веранд и летних площадок общепита

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Веранды и террасы летних кафе начнут работать в Приморье с 27 июня. Такое решение в пятницу принято региональным штабом под руководством главы региона Олега Кожемяко, сообщается на сайте регионального правительства.

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"В Приморье с субботы, 27 июня, начинают работать летние кафе, веранды и террасы (при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер). Как сообщил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, на сегодня поступило 85 обращений об открытии веранд, летних площадок общепита", - говорится в сообщении.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в таких заведениях проверяют специалисты краевого Минпромторга и административные комиссии. В открытых кафе должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 м.

Режим полной самоизоляции для всех жителей Приморья был установлен 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. С этой даты была запрещена работа гостиниц, кафе и проведение массовых мероприятий. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и "социальной дистанции" при посещении общественных мест.

В Приморье с начала эпидемии коронавирусом заразились 3 980 человек. С инфекцией уже справились 2 474 человека, 41 пациент умер.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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