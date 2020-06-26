Власти Ленобласти закроют туристам доступ на могилу Вещего Олега в Старой Ладоге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Курган Вещего Олега, расположенный на берегу реки Волхов рядом с селом Старая Ладога - древнейшей столицей Руси, - закроют для доступа туристов. Место, где, по легенде, находится могила одного из первых древнерусских князей, огородят, чтобы сохранить от дальнейшего разрушения. Но для туристов рассматривается идея создания смотровой площадки, сообщил ТАСС глава администрации Волховского района Ленинградской области Алексей Брицун.

"Это объект культурного наследия, поэтому решение может быть только одно: ограничить хождение людей по кургану, - сказал Брицун. - Параллельно мы будем смотреть, как оборудовать цивилизованную, красивую, удобную площадку, которая бы не затрагивала курган, но открывала бы хорошие виды на Староладожское поселение". По его словам, люди поднимаются на курган как на хорошую смотровую площадку, откуда открывается вид на излучину реки Волхов, Староладожскую крепость и на прекрасные памятники вокруг, но хождение туристов по кургану приводит к разрушению культурного слоя памятника.

Глава района отметил, что в настоящее время речь идет только об ограждении кургана, и что дальнейшие действия будут согласовываться с Департаментом по сохранению объектов культурного наследия области. Он подчеркнул, что это - общее решение властей Ленобласти, сама идея родилась еще в прошлом году: власти рассчитывают найти компромисс между тем, чтобы люди могли посещать памятник, и чтобы сохранить его для потомков.

Курган Вещего Олега

Князь Олег, прозванный также Олегом Вещим, - князь Новгородский с 879 года и великий князь Киевский с 882 года. Летописный рассказ о смерти Олега стал основой литературных произведений Александра Пушкина, Кондратия Рылеева, Владимира Высоцкого.

"Олегова могила" или "Курган вещего Олега" - сопка под номером 5-III по нумерации сопок северного Поволховья советского археолога Валерия Петренко в урочище "Сопки" рядом с селом Старая Ладога, имеющая около 10 м высоты. Гибель князя Олега на территории Ладоги описывается в Новгородской первой летописи. Другая версия смерти описана в Повести временных лет (1116 год) и передает сообщение о могиле Олега в Киеве.

Древняя столица Руси

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов страны, основанный в VIII веке, первая столица древнерусского государства, куда, по данным русских летописей, в IX веке были призваны первые варяжские князья во главе с Рюриком.

На территории Старой Ладоги расположены самые северные православные храмы Древней Руси. В комплекс памятников Старой Ладоги входят крепость, храмы и два монастыря, ведущие свою историю от Средневековья. Старую Ладогу посещают около 140 тыс. российских и зарубежных туристов в год.