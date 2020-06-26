Московские врачи поделились с медиками Забайкалья опытом лечения пациентов с коронавирусом

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Бригада московских врачей, которая прилетела в Читу 21 июня, передала забайкальским коллегам опыт амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом и поделилась практикой контроля за самоизоляцией, сообщила журналистам в четверг и. о. министра здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Первая бригада врачей из Москвы прилетела в Читу в конце мая по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства также распорядился развернуть в Чите мобильный военный госпиталь, который начал принимать пациентов 6 июня. Переводить часть заболевших на амбулаторное лечение в регионе начали с середины июня.

"Необходимо отладить систему контроля, учета. Эта система была предложена нашими московскими коллегами. Это так называемый электронный журнал всех пациентов, у которых необходимо в разное время брать мазки, чтобы не было путаницы или срыва сроков, чтобы все были своевременно обследованы. Система отлаживается", - сказала Шангина.

Врачи из Москвы также посетили труднодоступный Каларский район на севере Забайкалья, где выявлен очаг коронавирусной инфекции. "Есть там серьезные опасения по двум пациентам, которые вчера были вывезены и госпитализированы в городскую больницу №1 в Чите (больница перепрофилирована в главный моностационар региона - прим. ТАСС)", - рассказала глава краевого Минздрава.

По последним данным, в Забайкальском крае зарегистрировано 2 916 случаев заражения, выписаны 1 753 человека, 41 пациент скончался. На амбулаторном лечении находятся 445 жителей. В регионе не зарегистрировано ни одного случая нарушения самоизоляции. В Чите с 6 июня работает мобильный военный госпиталь, в регионе продолжают действовать ограничения для населения и бизнеса.

Президент РФ в обращении к россиянам 23 июня привел Забайкальский край в качестве примера, когда региону, где сложилась сложная ситуация с распространением коронавируса, оказывают федеральную помощь.