{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В США включили в список симптомов коронавируса насморк, диарею и тошноту

Как сообщили в Федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний, перечень может быть расширен

ТАСС, 26 июня. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США расширили в четверг список симптомов коронавируса, включив в него диарею, тошноту, насморк и заложенность носа. Соответствующая информация размещена на сайте ЦКПЗ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее в список входили высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, повышенная утомляемость, боли в мышцах, головная боль, потеря вкуса и запаха, раздражение горла. При этом в ЦКПЗ предупреждают, что перечень не полный и может быть расширен в дальнейшем. Признаки заболевания проявляются в период от 2 до 14 дней после заражения.

Ученые продолжают изучать новый коронавирус, выявляя его особенности. Вместе с тем, картина проявления вызываемого им заболевания может быть различной, а список симптомов - различаться в зависимости от очагов. Согласно опубликованному ранее в медицинском журнале Plos one исследованию, подготовленному Лидским университетом в Великобритании, наиболее распространенные признаки болезни - температура, кашель, повышенная утомляемость, потеря запаха и затрудненное дыхание.

Однако в разных очагах доля проявления этих симптомов может значительно различаться. Например, высокая температура была зафиксирована у 72% заразившихся в Сингапуре, но только у 32% - в Южной Корее. Кашель был обнаружен у 72% больных в Нидерландах, но только у 18% - в Южной Корее.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 125 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,6 млн человек, свыше 490 тыс. умерли.

Теги
СШАСингапурВеликобританияНидерландыРеспублика КореяПандемия коронавируса нового типа
Белый дом призвал Верховный суд США аннулировать принятую Обамой систему медстрахования
По данным издания The Hill, в случае отмены медстрахования могут лишиться около 20 млн американцев
Читать полностью