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В Google Arts & Culture появились пять интерактивных игр об искусстве и истории

С их помощью пользователи также смогут познакомиться с культурой разных стран

На платформе Google Arts & Culture появились пять интерактивных игр об искусстве и истории, с помощью которых пользователи смогут проверить свои знания в области искусства, познакомиться с культурой разных стран, решать головоломки, а также заниматься творчеством. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

В коллекцию Play with Arts & Culture собрали пазлы, кроссворды и викторины от сотни музеев-партнеров проекта. Игры доступны на сайте и в приложении для мобильных устройств. 

Также в компании сообщили, что в приложении Art Projector теперь можно не только делать детальные фото картин, но и снимать видео с ними. "Это отличная возможность попробовать себя в роли искусствоведа - не только изучить историю произведения, но и записать целую лекцию для друзей", - говорится в сообщении.

Google Arts & Culture - платформа, которая которая позволят посетить онлайн ведущие музеи и художественные галереи мира. 

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