В Благовещенске разрешат работу летних кафе, музеев и проведение свадеб

ТАСС, 26 июня. Власти Амурской области сняли введенный ранее из-за пандемии запрет на работу аттракционов и проведение свадеб, в июле разрешат работу летних кафе и музеев. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"С 10 июля на территории Благовещенска могут начать работу кафе с уличными верандами. Разрешение на открытие таких точек общепита будет выдаваться при условии строгого соблюдения всех противоэпидемических норм. На 2019 год кафе такого типа было зарегистрировано не более 20", - говорится в сообщении.

Проведение свадебных церемоний разрешат с субботы в присутствии не более 10 человек и при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. "Мы сегодня видим, что при регистрации брака на церемонии присутствуют только жених с невестой, а после, на улице, их встречают все родственники. В таком случае, на мой взгляд, теряется весь эффект от ограничительных мер. Будет правильней разрешить присутствие гостей на церемонии бракосочетания, но уже с соблюдением всех мер по профилактике распространения инфекции", - приводят в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.

При соблюдении масочного режима и других противоэпидемических мер возобновляется также работа музеев. Одновременно в музеях могут находиться группы численностью не более 10 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, музеи начнут работать со 2 июля.

Также изменения коснулись работы аттракционов и игровых комнат. С пятницы разрешена работа отдельно стоящих аттракционов при соблюдении технических и противоэпидемиологических мер безопасности. Со 2 июля разрешается работа аттракционов на территории Благовещенска. Детские оздоровительные лагеря не будут работать до 15 июля. В регионе частично разрешены занятия спортом на улице, возобновлена работа непродовольственных магазинов при определенных условиях, парикмахерских, библиотеки, открыты парки и скверы.

С начала пандемии в Амурской области выявлено свыше 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, более 500 человек к настоящему моменту выздоровели, девять человек умерли.