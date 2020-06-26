В Ивановской области возобновляется плановая медпомощь в поликлиниках и стоматологиях

ТАСС, 26 июня. В Ивановской области смягчают ограничительные меры, возобновляя с 29 июня плановую медицинскую помощь пациентов в поликлиниках и стоматологиях. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"Тенденция к улучшению эпидобстановки позволяет нам снимать некоторые ограничения, в связи с этим сегодня региональным оперативным штабом принято решение с 29 июня возобновить в полном объеме оказание плановой медпомощи в поликлиниках и стоматологиях", - сказал Фокин.

При этом, как отметил глава департамента, будут действовать жесткие регламенты посещения поликлиник, всем пациентам предварительно нужно будет записаться на прием. "Мы пока не можем организовать запись, при которой ежедневно доктор мог бы принимать 20-30 человек в день. Теперь между приемами будут организованы 15-минутные интервалы, на входе будут работать фильтры с обязательным измерением температуры", - сказал Фокин, уточнив, что с 6 июля в регионе планируют возобновить плановую медицинскую помощь в стационарах.

Ранее в Ивановской области открыли библиотеки, автошколы, летние кафе, разрешили прогулки на свежем воздухе, а также тренировки профессиональных спортсменов на стадионах и в спортзалах.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 4 405 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 75 диагнозов. Выздоровели 2 763 пациента, умерли 40.