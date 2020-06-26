КС признал противоречащей конституции норму закона, ограничивающую детей в выезде из РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России признал противоречащей конституции норму федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", которая ограничивала право детей на отъезд за границу в случае разногласий между родителями, не живущими вместе. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать часть первую статьи 21 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" не соответствующей <...> Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, придаваемому данной норме правоприменительной практикой, она, допуская решение судом вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении одного из родителей лишь в отношении конкретной поездки (в определенное государство и в определенный период)", - говорится в документе.

Федеральным властям КС указал изменить законодательство в соответствии с постановлением.

Разбирательство в КС проводилось по обращению Игоря Николаенко. Как следует из материалов дела, в 2018 году суд общей юрисдикции в Омской области определил, что дочь заявителя Николаенко должна проживать с ним и назначил порядок общения ребенка с матерью, которая является гражданкой США и постоянно живет там.

После этого отец девочки подал заявление в органы внутренних дел о том, что он возражает против выезда ребенка за рубеж вместе с матерью, так как опасался, что та без его ведома незаконно увезет дочь в США. Однако в итоге органы власти полностью запретили его дочери покидать Россию с любым из родителей. Николаенко обжаловал решение, и суд разрешил ему выехать с дочерью только в Казахстан и только в определенное судом время. После этого Николаенко обратился в КС и указал, что указанная норма закона существенно ограничивает права граждан и противоречит конституции, так как основной закон страны гарантирует право свободного выезда из России.

КС согласился с заявителем и указал, что суд общей юрисдикции в семейных разбирательствах должен быть крайним средством защиты прав ребенка, когда родители самостоятельно не могут урегулировать спор. Кроме того, КС также указал, что вмешательство государства в семейные дела в случае, если родители урегулировали спор в отношении конкретной поездки с ребенком, избыточно и противоречит конституции, которая гарантирует гражданам России свободный выезд за ее пределы.

КС указал, что дело Николаенко в суде общей юрисдикции должно быть пересмотрено.