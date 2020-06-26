Торговые центры в Ярославской области откроются 27 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Торговые центры в Ярославской области 27 июня откроются после приостановки работы из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Открываем с 27-го торговые центры. Владельцы магазинов в них из-за трехмесячного простоя в пандемию получили большой ущерб, а это большой сегмент малого и среднего предпринимательства региона: у нас 258 торговых комплексов, в которых несколько тысяч арендаторов, которые кормят и свои семьи. Нужно их поддержать", - написал Миронов.

По его словам, торговые центры будут работать с соблюдением мер безопасности - необходимо обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами, иметь антисептики для обработки рук, маски и перчатки для персонала, следить за соблюдением дистанции в торговых залах. Фудкорты, кинотеатры, досуговые центры, расположенные в торговых центрах, останутся закрыты.

"Но при условии сохранения такой же эпидемиологической ситуации уже в ближайшее время мы сможем обсуждать переход к третьему этапу снятия ограничений, который означает возвращение к привычному укладу жизни", - добавил Миронов.

Ярославская область с 20 июня перешла на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. С определенными ограничениями в регионе начали работать летние кафе, фитнес-центры и непродовольственные магазины.

В Ярославской области за сутки выявлено 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 4 614. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 2 950 человек, умерли 18.