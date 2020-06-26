Власти Ленобласти: выполнение проекта нового логистического комплекса не приостановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области совместно с ООО "Балтийский Зерновой Терминал" продолжает работу по реализации проекта производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная Ломоносовского района. Инвестору предложено подготовить экологическое обоснование размещения комплекса на указанной территории, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

22 июня пресс-служба областной администрации со ссылкой на письмо губернатора Александра Дрозденко сообщила об отказе от ранее выданного согласования инвестиционного проекта, указав на необходимость проведения ее независимой экологической экспертизы с привлечением Минприроды РФ.

"Проект Ленинградской областью не останавливается, однако экологический аспект освоения бухты Батарейная Финского залива является приоритетным вопросом для администрации Ленинградской области. Инвестору предложено подготовить экологическое обоснование размещения нового портового комплекса с учетом мнения жителей территории. Результаты общественной экологической экспертизы должны определить рамки реализации проекта", - говорится в сообщении.

ООО "Балтийский Зерновой Терминал" (входит в группу компаний "Содружество", которая является одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в России) планировало построить производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области. Совокупная стоимость инвестиций оценивалась в 35 млрд рублей.

В мае 2020 года правительство РФ признало инвестиционный проект, предусматривающий строительство комплекса, масштабным, следует из опубликованного государственного распоряжения. В соответствии с документом, земельный участок на указанной территории, находящийся в государственной собственности, будет предоставлен ООО "Балтийский Зерновой Терминал" в аренду на десять лет без проведения торгов. В бухте Батарейная базируется бывшая база заправки подводных лодок. Железнодорожные подъездные пути к комплексу зданий приведены в негодность.