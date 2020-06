Выпускной 2020: "Алые паруса" впервые полностью пройдут в телевизионном формате

Сегодня "Алые паруса" вносят существенный вклад в рост туристического потока Санкт-Петербурга и приносят известность и славу городу в мировом масштабе. Это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза. В 2019 году фестиваль "Алые паруса" стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019.

В 2019 году почти полтора миллиона человек наблюдали за представлением с набережной, а более десяти миллионов зрителей смотрели шоу онлайн. В 2020 году организаторы надеются на новые рекорды.