Выпускной 2020: "Алые паруса" впервые полностью пройдут в телевизионном формате

Традиционно конец июня - особенное время для выпускников, именно в этом месяце одиннадцатиклассники окончательно прощаются со школой. Символом этого праздника уже много лет являются "Алые паруса" (16+) в Санкт-Петербурге. Фестиваль в 2020 году будет особенным - торжество впервые пройдет исключительно в телевизионном формате. Это поможет обеспечить безопасность участников праздника и позволит увидеть великолепное шоу не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и зрителям всей страны. Всю трансляцию целиком - и концертную программу, и кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива - покажет Пятый канал. Другие центральные каналы будут транслировать только водно-пиротехническое представление. Зрителей ждет еще несколько сюрпризов: знаменитый корабль с алыми парусами изменит маршрут, и водно-пиротехническая часть праздника пройдет не в акватории Невы, как обычно, а в Финском заливе. Проход брига и фейерверк можно будет наблюдать в специальной трансляции. Другая акватория и абсолютно иной формат шоу - школьников 2020 года ждет удивительный выпускной вечер.

Честно, локация не имеет значения, главное - кем это поставлено и как это сделано! Валерия Вершинина артистка шоу "Алые паруса"

Новые решения Переход в онлайн, как утверждают организаторы, не скажется на зрелищности представления. Сценическая программа "Алых парусов" разработана с учетом нового формата и не разочарует зрителей. Главной же темой вечера станет творчество Александра Грина - в 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса". Атмосфера неоромантизма, символизм деталей и герои, верящие в мечту, - все, за что любят произведения Грина, на один день станет реальностью.

Все, что будет происходить на сцене, каждый номер имеет отношение к произведениям Грина. В каждом есть деталь, которая намекает на деталь из произведения или особенность героя. Василий Бархатов режиссер-постановщик концертной части проекта "Алые паруса"

Актер Андрей Максимов стал исполнителем одной из главных ролей постановки. Он прошел жесткий конкурс, на который профессиональные вокалисты должны были представить сольный номер в образе Грея. У Максимова были все шансы на успех: отличные вокальные данные и внешность романтического героя, максимально отвечавшая образу гриновского капитана. Другие роли в постановке сыграют профессиональные артисты разных возрастов. Самой юной участнице постановки всего шесть лет! И это первый рекорд "Алых парусов" в 2020 году. Телевизионный формат способствует необычным решениям: в 2020 году подготовили оригинальный сценарий, в основу которого легла повесть Александра Грина, но действие происходит в современных реалиях. Так, роль портового люда в постановке сыграют барабанщики - для их динамичного шоу подготовлены современные многоуровневые декорации в урбанистическом стиле. А пираты XXI века окажутся не посреди океана, а в центре мегаполиса - в окружении автомобилей и металлолома.

Мы стали придумывать новую форму, новый сценарий, и это потребовало от нас и технических, и творческих новых решений. В этом году новое для нас все. Мы ждем совершенно нового свежего эффекта, который мы хотим произвести на наших зрителей. Наш праздник должен развиваться, эволюционировать, каждый год удивлять. И дай бог, что все, что мы сделаем в этом году хорошего, вошло в фундамент свежих наших свершений. Михаил Колпахчиев режиссер-постановщик проекта "Алые паруса - 2020"

Команда продумала все до мелочей, включая оригинальные, пропитанные огнеупорным составом сценические костюмы для каждого героя шоу. А музыкальная программа понравится зрителям любого возраста. Свои хиты споют Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие музыканты.

Это будет очень круто, очень масштабно. Это как раз тот момент, когда ситуация побудила прыгнуть выше головы. Александр Степанов музыкант

Ведущими "Алых парусов" по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал театральный и кинорежиссер Василий Бархатов. Под созвездием Грина Символично, что в 2020 году зрители увидят в телевизионном эфире легендарный парусник в ту же дату, что выпускники 1968 года. Именно тогда праздник прошел впервые и ленинградские школьники встретили на берегах Невы корабль под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнения заветных желаний. Фестиваль проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году с помощью Банка "Россия", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.