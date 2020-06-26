Выпускной 2020: "Алые паруса" впервые полностью пройдут в телевизионном формате

Традиционно конец июня - особенное время для выпускников, именно в этом месяце одиннадцатиклассники окончательно прощаются со школой. Символом этого праздника уже много лет являются "Алые паруса" (16+) в Санкт-Петербурге. Фестиваль в 2020 году будет особенным - торжество впервые пройдет исключительно в телевизионном формате. Это поможет обеспечить безопасность участников праздника и позволит увидеть великолепное шоу не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и зрителям всей страны.
Всю трансляцию целиком - и концертную программу, и кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива - покажет Пятый канал. Другие центральные каналы будут транслировать только водно-пиротехническое представление.
Зрителей ждет еще несколько сюрпризов: знаменитый корабль с алыми парусами изменит маршрут, и водно-пиротехническая часть праздника пройдет не в акватории Невы, как обычно, а в Финском заливе. Проход брига и фейерверк можно будет наблюдать в специальной трансляции. Другая акватория и абсолютно иной формат шоу - школьников 2020 года ждет удивительный выпускной вечер.
Новые решения
Переход в онлайн, как утверждают организаторы, не скажется на зрелищности представления. Сценическая программа "Алых парусов" разработана с учетом нового формата и не разочарует зрителей. Главной же темой вечера станет творчество Александра Грина - в 2020 году отмечают 140 лет со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса". Атмосфера неоромантизма, символизм деталей и герои, верящие в мечту, - все, за что любят произведения Грина, на один день станет реальностью.
Актер Андрей Максимов стал исполнителем одной из главных ролей постановки. Он прошел жесткий конкурс, на который профессиональные вокалисты должны были представить сольный номер в образе Грея. У Максимова были все шансы на успех: отличные вокальные данные и внешность романтического героя, максимально отвечавшая образу гриновского капитана.
Другие роли в постановке сыграют профессиональные артисты разных возрастов. Самой юной участнице постановки всего шесть лет! И это первый рекорд "Алых парусов" в 2020 году.
Телевизионный формат способствует необычным решениям: в 2020 году подготовили оригинальный сценарий, в основу которого легла повесть Александра Грина, но действие происходит в современных реалиях. Так, роль портового люда в постановке сыграют барабанщики - для их динамичного шоу подготовлены современные многоуровневые декорации в урбанистическом стиле. А пираты XXI века окажутся не посреди океана, а в центре мегаполиса - в окружении автомобилей и металлолома.
Команда продумала все до мелочей, включая оригинальные, пропитанные огнеупорным составом сценические костюмы для каждого героя шоу. А музыкальная программа понравится зрителям любого возраста. Свои хиты споют Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA и другие музыканты.
Ведущими "Алых парусов" по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал театральный и кинорежиссер Василий Бархатов.
Под созвездием Грина
Символично, что в 2020 году зрители увидят в телевизионном эфире легендарный парусник в ту же дату, что выпускники 1968 года. Именно тогда праздник прошел впервые и ленинградские школьники встретили на берегах Невы корабль под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнения заветных желаний. Фестиваль проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году с помощью Банка "Россия", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Сегодня "Алые паруса" вносят существенный вклад в рост туристического потока Санкт-Петербурга и приносят известность и славу городу в мировом масштабе. Это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Европейского союза. В 2019 году фестиваль "Алые паруса" стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019.
В 2019 году почти полтора миллиона человек наблюдали за представлением с набережной, а более десяти миллионов зрителей смотрели шоу онлайн. В 2020 году организаторы надеются на новые рекорды.