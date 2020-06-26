Потепление и кратковременные дожди ожидаются в Центральной России в выходные

ТАСС, 26 июня. Потепление до плюс 31 градуса и кратковременные осадки ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в предстоящие выходные дни. Об этом в пятницу сообщают областные центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Андрей Гусев, в регионе на выходных будет жарко, с воскресенья начнутся дожди. "В субботу, 27 июня, днем ожидается температура 25-30 градусов тепла, в воскресенье - до 26-31 градуса тепла. Но в воскресенье начнутся дожди, которые продолжатся и в понедельник", - сказал Гусев. В Орловской, Липецкой, Курской и Калужской областях днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, ночью плюс 18, по данным региональных гидрометцентров, пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

На смену летней прохладе и осадкам июньский зной придет и в Белгородскую область, где в субботу около плюс 26 градусов, а в воскресенье днем до плюс 29, ночью плюс 20, ясно, без осадков. А в Смоленской и Тверской областях, напротив, к воскресенью похолодает до плюс 23 градусов, в то время как в субботу синоптики обещают 27 тепла. В Рязанской и Владимирской областях плюс 28-30 градусов днем, ночью существенный перепад - до плюс 9, кратковременный дождь.

В Тамбовской области, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается солнечная погода без дождей, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов тепла, на смену дневной жаре вечером придет комфортная прохлада. "Ближе к выходным влияние высокого антициклона усилится, воздушная масса прогреется. Погода станет жаркой - температура вернется к плюс 30, с понедельника снова похолодает - до плюс 23 градусов", - сообщили в тамбовском гидрометцентре.

В субботу в Брянской, Тульской и Ивановской областях будет жарко - до плюс 30, осадков не ожидается, в воскресенье прохладнее - около плюс 26 градусов. Колебания температуры будут сопровождаться грозовыми ливнями, местами сильными, уточнили в региональных гидрометцентрах. В Ярославской области в выходные ожидается теплая погода, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью около плюс 15, днем воздух прогреется до плюс 29. В соседней Костромской области ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, днем до 24 тепла, ночью плюс 9, отметили в ЦГМС.