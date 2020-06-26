В Керчи выясняют, почему на парад Победы не доставили приглашенного ветерана

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Администрация Керчи и местный Совет ветеранов выясняют, почему на парад Победы, состоявшийся в городе-герое 24 июня, не доставили 96-летнюю труженицу тыла Марию Михайлову, которую пригласили на торжество. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава администрации города Сергей Бороздин.

В местных СМИ и социальных сетях ранее в пятницу появился видеоролик, в котором внучка Михайловой рассказывает, что ее бабушку пригласили на парад Победы, а 24 июня не прислали за ней машину. Семья купила инвалидное кресло и доставила ветерана самостоятельно. Однако их не пропустили на почетные места, и парад пришлось смотреть из зрительской зоны.

"Сейчас мы собираем всю информацию, мой заместитель этим занимается. По предварительным данным я знаю, что созванивались с внучкой, которая [записала видеообращение], она отказалась, сказав, что здоровье не позволяет и она присутствовать не будет. То есть, сама отказалась, чтобы этот ветеран была на параде. Теперь непонятная ситуация, почему она говорит, что они ждали сопровождение, волонтеров, транспортное средство", - сказал Бороздин.

Глава администрации пояснил, что сейчас власти города выясняют, кто и когда звонил семье ветерана. "Сегодня мы точно будем знать все подробно. Кто был причастен, напишут объяснительные", - уточнил Бороздин.

В пресс-службе администрации Керчи ТАСС уточнили, что на параде Победы в городе-герое было предусмотрено 60 мест в почетной зоне для тружеников тыла, а также восемь мест для фронтовиков.

В военном параде, который прошел в городе-герое Керчи 24 июня, приняли участие около 700 военнослужащих и 40 единиц техники. Впервые здесь увидели зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и С-400 "Триумф". Среди участников были потомки советских солдат, освобождавших Крым в 1944 году от нацистов.