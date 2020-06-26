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В Керчи выясняют, почему на парад Победы не доставили приглашенного ветерана

Внучка труженицы тыла Марии Михайловой рассказала, что ее бабушку пригласили на парад, но не прислали за ней машину. Семья привезла ветерана самостоятельно, но на почетные места пенсионерку не пустили

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Администрация Керчи и местный Совет ветеранов выясняют, почему на парад Победы, состоявшийся в городе-герое 24 июня, не доставили 96-летнюю труженицу тыла Марию Михайлову, которую пригласили на торжество. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава администрации города Сергей Бороздин.

В местных СМИ и социальных сетях ранее в пятницу появился видеоролик, в котором внучка Михайловой рассказывает, что ее бабушку пригласили на парад Победы, а 24 июня не прислали за ней машину. Семья купила инвалидное кресло и доставила ветерана самостоятельно. Однако их не пропустили на почетные места, и парад пришлось смотреть из зрительской зоны.

"Сейчас мы собираем всю информацию, мой заместитель этим занимается. По предварительным данным я знаю, что созванивались с внучкой, которая [записала видеообращение], она отказалась, сказав, что здоровье не позволяет и она присутствовать не будет. То есть, сама отказалась, чтобы этот ветеран была на параде. Теперь непонятная ситуация, почему она говорит, что они ждали сопровождение, волонтеров, транспортное средство", - сказал Бороздин.

Глава администрации пояснил, что сейчас власти города выясняют, кто и когда звонил семье ветерана. "Сегодня мы точно будем знать все подробно. Кто был причастен, напишут объяснительные", - уточнил Бороздин.

В пресс-службе администрации Керчи ТАСС уточнили, что на параде Победы в городе-герое было предусмотрено 60 мест в почетной зоне для тружеников тыла, а также восемь мест для фронтовиков.

В военном параде, который прошел в городе-герое Керчи 24 июня, приняли участие около 700 военнослужащих и 40 единиц техники. Впервые здесь увидели зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" и С-400 "Триумф". Среди участников были потомки советских солдат, освобождавших Крым в 1944 году от нацистов.

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