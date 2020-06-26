Эксперты: вспышка COVID-19 в Пекине не связана с распространением местного штамма вируса

ТАСС, 26 июня. Китайские эпидемиологи исключили возможность связи между вспышкой COVID-19 на пекинском оптовом рынке "Синьфади" и штаммом коронавируса, распространенном в столице КНР до апреля текущего года. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на доклад Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР.

Эксперты проанализировали три штамма, связанные с локальной вспышкой в Пекине: две пробы были взяты у инфицированных пациентов, еще одна - из внешней среды оптового рынка. В результате исследователи исключили возможность связи между вспышкой и штаммом коронавируса, распространенном в столице КНР до апреля текущего года, и уханьским штаммом. Кроме того, эпидемиологи отвергли гипотезу о животном происхождении выявленного на рынке штамма.

Специалисты предполагают, что передача коронавирусной инфекции произошла прямым контактным путем от человека к человеку или через загрязненные поверхности. Анализ взятых образцов коронавируса указал на их "европейское" происхождение, при этом они оказались старше штаммов, распространенных в Европе в настоящее время.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была зафиксирована две недели назад. До этого последний случай заражения в городе был выявлен почти два месяца назад.

Власти Китая за минувшие сутки выявили 13 новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания, 11 из них - в Пекине. По данным на полночь 25 июня (19:00 среды мск), общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 449, умерли 4 634 человека, 78 433 вылечены.

В настоящее время число так называемых активных случаев заболевания в КНР составляет 382, из них состояние 15 человек оценивается как тяжелое.