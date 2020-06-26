Ограничительные меры в Пермском крае продлили до 14 июля

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля. Ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

Ограничительные меры и режим самоизоляции были введены в Пермском крае 2 апреля. На прошлой неделе их продляли до 30 июня.

"Решением оперативного штаба режим самоизоляции в Прикамье продлен до 14 июля. Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19", - сказано в сообщении.

По-прежнему в онлайн-режим переведена работа образовательных учреждений, а для детей работающих родителей в детских садах организованы дежурные группы.