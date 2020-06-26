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В лесу в Нижегородской области обнаружили более 100 емкостей с отходами

Часть жидкости из емкостей вытекла

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора обнаружили в районе поселка Золино Нижегородской области более 100 емкостей с промышленными отходами, начато административное расследование, сообщается в пятницу на сайте федеральной службы.

"На основе информации об обнаружении в лесном массиве в районе поселка Золино Володарского района Нижегородской области промышленных отходов инспекторами межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия был организован оперативный выезд на место происшествия. В ходе осмотра территории факт несанкционированного размещения промотходов подтвердился. Зафиксировано более 70 двухсотлитровых емкостей, а также порядка 40 канистр с различными химическими жидкостями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть жидкости вытекла из емкостей. Росприроднадзор начал административное расследование, площадь загрязненного участка сейчас уточняется. Специалисты взяли пробы отходов, чтобы установить класс их опасности, а также пробы почвы, чтобы установить причиненный вред.

"Вынужден констатировать, что это не единичный факт. Предприятия и организации, стремясь минимизировать свои издержки, зачастую намеренно пренебрегают требованиями природоохранного законодательства, причиняя вред окружающей среде", - цитирует руководителя управления Росприроднадзора Марка Чиненкова пресс-служба.

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