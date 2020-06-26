В Рязанской области отменили самоизоляцию для приезжих

ТАСС, 26 июня. Самоизоляция для граждан, въезжающих на территорию региона, отменяется в Рязанской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с распространением коронавируса.

"26 июня опубликовано распоряжение губернатора Рязанской области, которое не обязывает въезжающих на территорию области сообщать об этом на горячую линию Роспотребнадзора и соблюдать двухнедельную самоизоляцию", - сообщили в оперштабе.

Документ вступает в силу через 10 дней после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июня.

Кроме того, в документе прописано, что самоизоляция для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, с 29 июня продлевается до особого распоряжения. Они могут находиться по месту проживания, а также в других помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

18 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, в котором говорится о переходе ко второму этапу снятия ограничений, налагаемых эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В регионе разрешена работа торговых объектов площадью до 800 кв. метров, спорткомплексов, фитнес-центров с частичной загрузкой. Кроме того, разрешено проведение конференций, выставок, парикмахерских и салонов красоты. Заработали предприятия общепита на открытом воздухе и гостиницы.