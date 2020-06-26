Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Калининградской области продлили до 10 июля

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в регионе до 10 июля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Принято решение продлить срок действия ограничительной меры, направленной на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Калининградской области, в части необходимости соблюдения лицами в возрасте 65 лет и старше режима самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, на период до 10 июля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Главный санитарный врач Елена Бабура сообщила, что на сегодня в регионе зарегистрировано 2 392 случая заражения коронавирусом. Пятая часть инфицированных - граждане старше 65 лет. В основном среди жителей региона этой возрастной категории коронавирус протекает в средней и тяжелой форме со значительным поражением органов дыхательной системы. Особую настороженность вызывает активное самолечение различными народными средствами, которые не только не снимают симптомов заболевания, но и откладывают момент вызова врача на дом. Это несет губительные последствия для организма человека, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Губернатор области Антон Алиханов, обратившись к пожилым жителям региона, призвал их незамедлительно сообщать об ухудшении самочувствия медикам. "Я еще раз обращаюсь к нашим гражданам старше 65 лет. При ухудшении самочувствия необходимо обращаться 103 или 112, звонить в свою поликлинику и вызывать терапевтов, фельдшеров. Надо ограничить число контактов, стараться не выходить из дома без надобности, обращаться в администрации, к социальным работникам, чтобы они обеспечили питанием и лекарствами на данный период", - подчеркнул губернатор, которого цитирует пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 июня в области на коронавирус с начала пандемии обследовано нарастающим итогом 84 254 человека, выявлено 2 392 случая заражения, в том числе 19 за прошедшие сутки. Вылечились 1 370 пациентов, умерли 38 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2 460 человек, в том числе 57 в условиях обсерватора.