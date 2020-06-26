Детский лагерь "Спутник" под Калининградом прекратил работу в качестве обсерватора

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Детский оздоровительный лагерь "Спутник" в Неманском районе Калининградской области завершил работу в качестве обсерватора на 12 мест в связи с сокращением необходимости в местах для изоляции граждан в таких условиях. Об этом журналистам сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Детский лагерь "Спутник" завершил работу в качестве обсерватора, там проведена дезинфекция, учреждение готовится к летней оздоровительной кампании", - сообщил представитель штаба.

В четверг в стандартный режим работы вернулся пансионат для людей старшего возраста "Мечта" в поселке Отрадное близ города Светлогорск на берегу Балтийского моря, где с 25 марта для обсервации было развернуто 65 мест. В качестве обсерваторов в области продолжат работу лагерь "Паруса надежды" (50 мест) в Светлогорске и санаторий "Янтарный берег" в том же городе, где задействован отдельно стоящий корпус (64 места). По данным оперативного штаба на 26 июня, в них находятся 57 человек.

С 20 июня в области возобновлена работа музеев, выставочных залов, летних веранд кафе и ресторанов, открыты пляжи. С 22 июня от обязанности находиться на двухнедельной самоизоляции и обсервации после прибытия в область из-за ее пределов будут освобождены туристы с подтвержденной бронью отелей и гостиниц не менее чем на две ночи, граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в области, имеющие постоянную регистрацию в регионе, а также сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие в область по приглашению регионального правительства. При этом граждане старше 65 лет продолжают находиться на самоизоляции, сохраняется масочный режим во всех общественных местах. Массовые мероприятия запрещены до особого распоряжения.

По данным регионального оперативного штаба, на 26 июня в области подтверждено 2 392 случая заражения коронавирусом, в том числе 19 - за последние сутки. Вылечились 1 370 пациентов, умерли 38 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2 460 человек.