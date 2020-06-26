Мемориал бойцам 311-й стрелковой дивизии открыли в Кировской области

КИРОВ, 26 июня. /ТАСС/. Мемориал бойцам сформированной в Кировской области в июле 1941 года 311-й стрелковой Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии открыли в пятницу в городе Слободской. Капсулы с землей с мест сражений дивизии заложили президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Кировской области Игорь Васильев и депутат Госдумы РФ Рахим Азимов, передает корреспондент ТАСС.

"Памятник будет олицетворять подвиг героев 311-й дивизии и всех кировчан, которые ушли на фронт и отдали свои жизни для победы в Великой Отечественной войне", - сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

311-я дивизия была самым крупным и прославленным воинским соединением в Кировской области, прошла всю войну, участвовала в обороне и прорыве блокады Ленинграда, освобождении от немецких войск Белоруссии, Прибалтики, Польши и взятии Берлина в мае 1945 года. Мемориал на Аллее памяти и славы представляет собой барельеф, плиты с указанием этапов боевого пути дивизии, бюсты Героям Советского Союза командиру дивизии Борису Владимирову и командиру 1069-го стрелкового полка Заки Хабибуллину.

До сегодняшнего дня на территории региона не было ни одного памятника бойцам дивизии. С инициативой увековечить память о земляках выступили жители Слободского, ветеранская организация, дети и внуки воинов 311-й дивизии.

"Мой дедушка, Даниил Федорович Онохин, до последних дней работал над материалами по истории 311-й дивизии, с которой прошел всю войну. Он чувствовал, что ему не хватает времени для завершения начатого дела, искал преемника, систематизировал весь свой архив. Спустя 15 лет после его смерти мы с мужем решили продолжить дело дедушки, изучили его архив, нашли много новых фотографий, которые ранее были неизвестны и сохранились в личных архивах однополчан. Герои дивизии стали для нас как родные", - поделилась внучка военного корреспондента Даниила Онохина Ольга Онохина.

Потомков бойцов дивизии поддержал депутат Госдумы РФ Рахим Азимов, который курировал создание мемориала, финансовую помощь оказала компания "Уралхим". "Мемориал - это благодарность всем, кто сделал возможной Победу, он станет местом памяти", - сказал на открытии мемориала Азимов. Рустам Минниханов, в свою очередь, рассказал, что командир 1069-го стрелкового полка подполковник Заки Хабибуллин был уроженцем Татарстана, и жители республики "учились на героизме таких людей".

Киров в годы войны

В годы войны на фронт ушло почти 600 тыс. жителей региона, более 250 тыс. из них не вернулись домой, более 200 кировчан стали Героями Советского Союза, а красноармеец, кировчанин Григорий Булатов одним из первых водрузил красное знамя над рейхстагом, вошел в историю и фотолетопись войны как "знаменосец Победы" - его знаменитое изображение стало символом свержения фашизма.

Кировская область стала оплотом промышленности, ковавшей Победу. В регион было экстренно эвакуировано оборудование 115 предприятий, в кратчайшие сроки они развернули производство. За годы войны в области появилось около 200 новых промышленных объектов, регион дал фронту более 4 тыс. танков и самоходных установок, около 2 тыс. "Катюш", 200 боевых кораблей, 2 тыс. аэросаней. Коллектив Вятскополянского машиностроительного завода за годы войны выпустил более 2 млн знаменитых ППШ - пистолетов-пулеметов Шпагина - под руководством самого конструктора Георгия Шпагина. Кировчане посылали на фронт подарки, продукты, теплые вещи, передали на строительство боевой техники 124 млн рублей и еще почти 41 млн - в Фонд Обороны.

Также вятская земля стала вторым домом для 230 тыс. эвакуированных, прежде всего детей блокадного Ленинграда - их приехало более 28 тысяч. Только в 1941 году в область прибыло более 200 детских интернатов, это почти 23 тыс. детей. В годы войны в регион были эвакуированы госпитали из Ленинграда, Курска, Орджоникидзе, Тулы, Рязани, Сибирского военного округа, свою работу они развернули в больницах, школах, административных зданиях, домах культуры и отдыха Кировской области. Всего в регионе размещалось 93 госпиталя, здесь получили лечение около 500 тыс. советских солдат и командиров.