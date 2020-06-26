Псковские власти разрешили работать фитнес-центрам и спортклубам

ПСКОВ, 26 июня. /ТАСС/. Псковские власти разрешили возобновить работу фитнес-центров, работа которых была приостановлена с апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновить работу также разрешено музеям и экскурсоводам. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Общая картина в целом положительная. Предлагаю открыть фитнес-клубы с разрешенной загрузкой не более 50%, с дезинфекцией спортивного инвентаря после использования каждым занимающимся, а также обеспечением средствами защиты всего персонала: имеются в виду и маски, и перчатки", - сказал Ведерников, не уточнив дату, с которой эти организации могут начать работу.

Он также добавил, что власти региона разрешат работу музеям, расположенным на территории области. "Перед началом пандемии мы сделали все необходимое, чтобы ограничить туристический поток в Псковскую область. Эту сферу пора постепенно возвращать к жизни в первую очередь с расчетом на внутреннего туриста. Предлагаю разрешить работу экскурсионных групп на открытом воздухе до 10 человек, а также посещение музеев группами до 5 человек", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксирован 2 609 случаев заражения и 19 летальных исходов. Выздоровели 882 человека.