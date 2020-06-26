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Пандемия коронавируса нового типа

DPA: эвакуированные из-за пандемии немецкие туристы заплатят от €200 до €1 тыс.

Когда Германия в середине марта 2020 года закрыла границы, за рубежом находились около 240 тыс. немецких туристов

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Граждане ФРГ, которых эвакуировали из-за рубежа спецрейсами после начала пандемии коронавируса и закрытия границ, заплатят от €200 до €1 тыс. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на информацию от германского МИД.

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Туристы, находившиеся на Канарских островах или на севере Африки, заплатят по €200. Эвакуированные из центрально- и южноафриканских государств - по €500. Путешественники, вывезенные из Южной Америки, Азии и стран Карибского бассейна - по €600. Дороже всего обойдется эвакуация из Новой Зеландии и Австралии - €1 тыс.

Когда Германия в середине марта закрыла границы, выяснилось, что за рубежом находятся около 240 тыс. немецких туристов. Большинство из них путешествовали организованными группами, их вывезли на родину турагентства. 67 тыс. туристов находились за границей в индивидуальном порядке, именно для них власти заказывали спецрейсы, и им придут счета.

Ранее МИД уже уточнял, что граждане должны участвовать в финансировании спецрейсов на основании закона о консульских услугах. Сумма, которую нужно будет оплатить каждому туристу, не называлась. Говорилось лишь, что она будет устанавливаться с учетом дальности маршрута и средних цен на билеты. Все без исключения эвакуированные пассажиры подписывали документы, в которых их уведомляли о финансовых обязательствах.

Во сколько кабмину обошлась программа по возвращению туристов, официально не объявлялось. Парламент закладывал на эти цели €100 млн.

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ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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