Псковские власти отменили самоизоляцию для пожилых граждан и беременных женщин

ПСКОВ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области отменили обязательную самоизоляцию для пожилых граждан, а также для беременных женщин, которая была введена ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Предлагаю снятие обязательной самоизоляции для старшего поколения и беременных женщин. Этот пункт долго сохранялся, может быть, даже слишком долго. Но данная категория граждан находилась в зоне риска, поэтому это нельзя было делать в первую очередь. Предлагаю этот пункт оставить, но охарактеризовать его, чтобы он носил рекомендательный характер. Тем более, если мы муниципальные бани откроем, то в первую очередь ими будут пользоваться люди старшего поколения", - сказал Ведерников.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано 2609 случаев заражения и 19 летальных исходов. Выздоровели 882 человека.