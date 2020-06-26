Ленинградский зоопарк возобновит работу без аттракционов и прогулок с животными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Ленинградский зоопарк возобновит работу для посетителей с 29 июня, посетители смогут свободно перемещаться по его территории при наличии масок, но аттракционы, кормления и прогулки с животными будут пока невозможны. Одновременно находиться на территории зоопарка смогут не более 3 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Можно сказать, что 3 тысячи человек - это среднее количество посетителей. В период до пандемии на территории одновременно могли находиться 3-5 тыс. человек, праздничные дни бывало и 10-12 тыс. Мы уверены, что это временное ограничение посетители не заметят", - сказал собеседник агентства. Обновления будут встречать посетителей сразу у входа: у касс зоопарка сделали новую веселую разметку для соблюдения дистанции, на каждой ее полосе написаны интересные факты о животных.

Ленинградский зоопарк, как и все учреждения культуры, был закрыт с марта, после введения в городе ограничений, связанных с распространением инфекции коронавируса. Постановлением городского правительства, которое подписал в четверг губернатор Александр Беглов, с 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, с 28 июня разрешается посещение парков, садов и скверов при условии соблюдения в них ежедневной дезинфекции контактных поверхностей элементов благоустройства.

Новые правила

Как отметили в пресс-службе зоопарка, после возобновления работы люди смогут свободно перемещаться по его территории, а не в составе групп. Также в пресс-службе добавили, что на территории зоопарка будет проводиться регулярная дезинфекция: "Мы будем протирать перила и стекла. Но все же мы надеемся, что люди будут находиться в перчатках и не станут касаться вольеров, о чем мы просим их всегда".

При этом будут закрыты все павильоны, кроме экзотариума. "Все животные в хорошую погоду находятся на улице, поэтому нет необходимости держать павильоны открытыми", - добавили в пресс-службе. Приобрести еду посетители смогут только на улице - будут работать небольшие лавки, где можно купить пышки, мороженое, сладкую вату с собой. Кафе, которое находится в помещении, на данный момент закрыто.

Мероприятия, в том числе кормления и прогулки с животными, проводиться не будут до тех пор, пока их организация не будет разрешена во всем городе. Аттракционы на территории зоопарка также будут закрыты.

Ленинградский зоопарк

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец прусского подданства Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 гектара и является одним из самых маленьких по площади в мире.