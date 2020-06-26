В Москве выявили около 2 тыс. заявок на онлайн-голосование, поданных с нарушениями

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заявки на онлайн-голосование порядка 2 тыс. москвичей, создавших личные кабинеты позже 5 июня, выявили в ходе ручной сверки списков участников голосования дистанционного и по месту жительства. Около 1,4 тыс. этих участников онлайн-голосования теперь заблокированы в системе, так как зарегистрировали кабинеты позже установленного срока, но они смогут проголосовать по бумажным бюллетеням на традиционных участках, сообщил журналистам в пятницу руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

Ранее глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что в ночь с 25 на 26 июня была проведена сверка в ручном режиме списков участников общероссийского голосования, изъязвивших желание проголосовать дистанционно, со спискам участников голосования по месту жительства.

"Мы обнаружили чуть меньше 2 тыс. человек, которые создали кабинеты и записались на электронное голосование 20-21 июня (позднее регламентированного срока регистрации личных кабинетов для голосования 5 июня - прим. ТАСС). Из них 500 человек уже проголосовало. Эти голоса мы уже вычеркнуть не можем, они уже в системе блокчейн. Оставшимся 1,4 тыс. онлайн-избирателям мы заблокировали возможность голосовать электронно, но у этих граждан останется возможность 1 июля проголосовать. Кол-центру дана команда связаться с ними, объяснить ситуацию и какие они имеют возможности по голосованию", - сказал Массух.

Он добавил, что на данный момент не было зафиксировано ни одной "серьезной атаки" на систему онлайн-голосования.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.