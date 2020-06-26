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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции продлен в Северной Осетии до 10 июля

Всего в регионе коронавирусом заразились 3 935 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июня. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия, связанные с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции в Северной Осетии, продлены до 10 июля. Соответствующий указ подписал в пятницу глава республики Вячеслав Битаров.

При этом документ включает и смягчение ранее введенных ограничений. Согласно им, работу смогут возобновить организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, а также реабилитационные и фитнес-центры.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано 3 935 (+ 25 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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