Власти Техаса распорядились закрыть бары и ограничили посещение ресторанов

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти штата Техас закроют бары и ограничат посещение ресторанов на фоне роста числа заражений новым коронавирусом. Соответствующее заявление губернатор этого штата Грег Эбботт опубликовал в пятницу в своем Twitter .

Согласно его распоряжению, все бары и другие заведения, более 51% выручки которых образуется от продажи алкоголя, должны быть закрыты для посещения с 12:00 пятницы по местному времени (20:00 мск). При этом они могут продолжить торговлю навынос и доставлять заказы покупателям.

Рестораны смогут продолжить прием посетителей, при этом их вместимость с понедельника должна быть сокращена до 50%. Кроме того, жителям штата запрещено будет собираться группами свыше 100 человек без одобрения властей.

В четверг Эбботт распорядился приостановить снятие ограничений, введенных на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), из-за роста числа новых случаев заражения. Техас в начале мая был одним из первых штатов, власти которого начали постепенно отказываться от санитарных ограничений, введенных из-за пандемии. По словам губернатора, "временная пауза позволит сдержать распространение вируса до тех пор, пока не будет признано безопасным продолжить возобновление работы предприятий".

В среду газета The New York Times сообщила, что суточное число новых случаев заражения растет в 20 американских штатах. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штатах Флорида, Техас и Аризона, где наблюдаются рекордные показатели по числу выявленных случаев заражения. В общем по стране за вторник насчитывалось более 35 тыс. новых случаев инфицирования. Это самый высокий суточный показатель за период с апреля и третий - за все время пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 122,1 тыс. человек.