В Пензенской области выздоровели более 95% заразившихся коронавирусом жителей

ТАСС, 26 июня. Более 95% жителей Пензенской области, которые заразились коронавирусом, выздоровели, следует из данных, предоставленных местными властями.

"Оперативная ситуация на 26 июня. Случаев подтвержденной [болезни] COVID-19 - 4 664. Сегодня выписаны 199 человек. Итого выздоровевших - 4438", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Как сообщал ТАСС, Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе возобновилась деятельность летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе, рынков и ярмарок непродовольственных товаров.