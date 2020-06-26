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Пандемия коронавируса нового типа

В Пензенской области выздоровели более 95% заразившихся коронавирусом жителей

Регион с 19 июня перешел ко второму этапу снятия ограничений

ТАСС, 26 июня. Более 95% жителей Пензенской области, которые заразились коронавирусом, выздоровели, следует из данных, предоставленных местными властями.

"Оперативная ситуация на 26 июня. Случаев подтвержденной [болезни] COVID-19 - 4 664. Сегодня выписаны 199 человек. Итого выздоровевших - 4438", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Как сообщал ТАСС, Пензенская область с 19 июня перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе возобновилась деятельность летних веранд, сезонных летних кафе и террас при стационарных предприятиях общественного питания, придорожных кафе, рынков и ярмарок непродовольственных товаров.

Теги
РоссияПензенская областьПандемия коронавируса нового типа
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