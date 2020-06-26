В РПЦ надеются, что схиигумен Сергий послушается призывов своего архиерея к исправлению

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) надеется на то, что духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) послушается призывов митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Наконечного) к исправлению. Об этом сказал ТАСС в пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Мы надеемся, что схиигумен Сергий образумится и послушается своего архиерея, который с большим терпением призывает его к исправлению", - сказал собеседник агентства.

Схиигумену было запрещено публично проповедовать 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении и лишен права ношения наперсного креста. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) благословил ему "послужить святой церкви безмолвием, затвором и молитвой".

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена Сергия состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, так как он не ответил на вопросы суда. 26 июня суд Екатеринбургской епархии постановил провести 3 июля следующее заседание. Епископ Савва отметил, что "даже члены суда сейчас не могут сказать, каким будет решение по этому делу, поскольку решение принимается по итогам рассмотрения".

16 июня настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за конфликта со схиигуменом. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны схиигумена Сергия, однако полиция провела проверку и не нашла нарушений общественного порядка. "Захват" монастыря опровергли также сам схиигумен Сергий и Екатеринбургская епархия, заявив, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей". Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком, являются недействительными и безблагодатными.