В Ростовской области разрешат спортивные мероприятия при условии наполняемости 10% мест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области снимают ограничение на проведение спортивных мероприятий с участием зрителей с условием наполняемости только 10% мест с 27 июня. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, с понедельника возобновят работу летние веранды, санатории и центры отдыха.

"С 27 июня в Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Но заполнять позволено только 10% от максимального числа зрительских мест. Пока остаются закрытыми плавательные бассейны", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 29 июня возобновляется работа открытых площадок и летних веранд объектов общественного питания, курортных отелей, санаториев, центров отдыха и турбаз. Также разрешается работа прогулочных судов.

Подчеркивается, что смогут начать деятельность детские оздоровительные лагеря - загородные и пришкольные, заработают и спортивные секции с учетом всех санитарных правил. "Откроются для посещения и зоопарки. Правда, пока в них не будет доступа в крытые павильоны, аттракционы и манежи. Также разрешено посещение парков культуры и отдыха", - отмечается в сообщении.

Кроме того, смягчен режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше - теперь люди старшего поколения смогут выходить из дома не только по неотложным причинам, но и для прогулок, занятий физкультурой, других нужд, смогут выбирать для этого время и маршруты самостоятельно.

"Для вашей же безопасности выполняйте действующие санитарные нормы там, где это необходимо. Режим самосохранения означает обязательное ношение лицевых защитных масок в общественных местах, полное соблюдение санитарных правил работодателями. Берегите себя и близких!" - обратился к жителям области Голубев через своих аккаунты в социальных сетях.