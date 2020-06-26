Фитнес-центры возобновят работу с минимальной загрузкой в Курской области с 29 июня

КУРСК, 26 июня. /ТАСС/. Фитнес-центры, работа которых была приостановлена во время пандемии коронавируса, возобновится в Курской области с 29 июня при условии 25%-й загрузки, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт. С 6 июля в регионе откроют небольшие рестораны, косметические кабинеты, возобновят плановый прием в облбольнице.

"С 29 июня разрешено открыться фитнес-центрам с 25%-й загрузкой. Бассейны пока закрыты", - написал Старовойт.

Кроме того, на заседании оперштаба области принято решение с 6 июля возобновить плановую терапевтическую помощь в частных и государственных стоматологиях, работу косметических кабинетов, небольших кафе и ресторанов, спортивные сборы для участников сборных Курской области и России, плановый прием в областной клинической больнице. Развлекательные заведения, кинотеатры, культурные учреждения остаются закрыты.

К 26 июня в Курской области выявили 4 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 838 человек выздоровели, 31 пациент умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.