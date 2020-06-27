Проезд по нескольким дорогам в Приморье нарушился из-за дождевого паводка

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Проезд по нескольким дорогам в четырех районах Приморского края ограничен из-за паводка, вызванного затяжными дождями. Об этом сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

"Проезд ограничен на 3-4 километрах автодороги Загорное - Краснояровка в Яковлевском районе, на подъезде к селу Подгорное в Кировском районе, на 2-3 километрах автодороги Лукьяновка - Новополтавка в Красноармейском районе и на нескольких участках трассы 300 километр - Фурманово в Ольгинском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие сутки в связи с интенсивными дождями на реках на юге края, на восточном побережье и в центральных районах ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 0,6-1,2 м, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов и подтоплением близко расположенных к рекам территорий. Оперативные службы Приморья находятся в режиме повышенной готовности.

В пятницу вечером на железнодорожной ветке Смоляниново-Фокино сошли три секции тепловоза и два вагона, по предварительной информации пресс-службы правительства края это произошло из-за проливных дождей и селя. Последствия устраняются, железнодорожная ветка восстановлена.

Дожди в Приморье начались 20 июня, в пятницу синоптики распространили предупреждение о сильных дождях на юге региона, которые могут вызвать подъем уровня воды в реках и подтопления. В субботу, согласно прогнозам синоптиков, в регионе также будут идти дожди, местами сильные, температура воздуха в зависимости от района будет колебаться от 12 до 23 градусов тепла.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае. Там оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов и 7,38 тыс. придомовых территорий с населением 13,195 тыс. человек.