Военные начали строительство двух медцентров в Псковской области

ПСКОВ, 27 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа начали готовить площадки для строительства двух многофункциональных медцентров в Псковской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

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"За прошедшие сутки личный состав подразделений произвел <...> разработку грунта под котлованы объемом более 6,5 тыс. кубических метров на площадках строительства многофункциональных медицинских центров в городах Псков и Великие Луки", - сказали в министерстве.

По информации военного ведомства, на данный момент к работам привлечены около 50 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники железнодорожного соединения Западного военного округа.

В Минобороны сообщили, что в Псков для выполнения отдельных видов работ по подготовке площадок строительства многофункциональных медицинских центров переброшены военнослужащие из Мурманской области, где военные помогали в восстановлении железнодорожного сообщения из-за обрушения железнодорожного моста через реку Кола. В Великие Луки прибыли военные из Брянска.

Каждое подразделение обеспечено необходимой техникой - экскаваторами, бульдозерами, автокранами, а также грузовыми автомобилями-самосвалами "КамАЗ" и "Урал".

Два медцентра в Псковской области возводятся по поручению президента РФ Владимира Путина. Они будут оснащены современным медицинским оборудованием и техникой.