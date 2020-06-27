Лесоохрана потушила природные пожары в национальном парке и заповеднике в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники лесной охраны, пожарные-десантники потушили 17 природных пожаров на территории Бурятии, в том числе в Забайкальском национальном парке и Джергинском заповеднике. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах на общей площади свыше 1 тыс. га. Семнадцать лесных пожаров, в том числе в Забайкальском нацпарке и Джергинском заповеднике, ликвидированы. Два лесных пожара в Прибайкальском районе и Баргузинском заповеднике локализованы, продолжается работа по их дотушиванию", - сообщили в ведомстве.

В тушении природных пожаров участвуют около 500 человек, специалисты задействовали 96 единиц лесопожарной техники.

"На утро 27 июня продолжается работа по тушению одного лесного пожара в Баргузинском заповеднике", - добавили в РАЛХ.

В Бурятии в последние дни установилась жаркая сухая погода. По данным бурятского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Улан-Удэ и центральных районах республики наблюдается высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й - 5-й классы).

Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году начался в апреле. С начала апреля в республике действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, но с 16 мая местному населению разрешено осуществлять сбор дикоросов в определенных местах. Основная причина лесных пожаров, по данным РАЛХ, - неосторожное обращение с огнем местного населения.