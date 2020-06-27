Летние кафе возобновили работу в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Веранды и террасы летних кафе возобновили работу в Приморье в субботу. Обязательным требованием для заведений является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, сообщается на сайте регионального правительства.

"С сегодняшнего дня начинают работать летние кафе, и соблюдение в них всех санитарных норм - непреложное требование. По-прежнему особое внимание - торговым сетям, общественному транспорту", - приводят в пресс-службе слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Ранее заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков сообщал о том, что от точек общественного питания поступило 85 обращений об открытии веранд, летних площадок общепита. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в таких заведениях проверяют специалисты краевого Минпромторга и административные комиссии. В открытых кафе должны быть установлены перегородки между столами или обеспечена расстановка столов на расстоянии 1,5-2 м.

Режим полной самоизоляции для всех жителей Приморья установили 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. С этой даты была запрещена работа гостиниц, кафе и проведение массовых мероприятий. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.

В Приморье с начала эпидемии коронавирусом заразились 4 063 человека. С инфекцией уже справились 2 636 человек, 41 пациент умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.