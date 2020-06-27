Жители Нур-Султана и Алма-Аты из-за коронавируса вновь проведут "карантинные выходные"

НУР-СУЛТАН, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Караман, Юлия Нитченко/. Очередные "карантинные выходные", как уже стали называть их местные жители, начались в столице Казахстана и крупнейшем мегаполисе страны Алма-Ате. Как и неделю назад, в субботу и воскресенье в городах не будет работать общественный транспорт, приостановят деятельность торгово-развлекательные центры и рынки, а рестораны и кафе смогут обслуживать клиентов только на улице.

20-21 июня в шести городах республики, в том числе в столице, функционирование ТРЦ и рынков уже приостанавливалось, ограничивалась и работа общественного транспорта. На такие меры власти вынуждены были пойти из-за осложнения эпидемической ситуации по коронавирусу. Так, с начала июня в Нур-Султане и Алма-Ате, как, впрочем, и в других регионах Казахстана растет число инфицированных. К сожалению, практически каждый день министерство здравоохранения сообщает о нескольких умерших от коронавирусной инфекции. В марте - мае, когда в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения, летальные случаи регистрировались существенно реже.

В минувшую пятницу администрации столицы и Алма-Аты объявили, что в целях проведения профилактических мер общественный транспорт 27-28 июня ходить не будет, а специалисты проведут тщательную дезинфекцию автобусов.

В эти выходные дни в городах также приостановили деятельность все торгово-развлекательные центры, сетевые магазины, крытые продовольственные и непродовольственные рынки. Обслуживать клиентов продолжили только продовольственные магазины возле жилых домов, но время их работы сократилось.

Кроме того, разрешено работать аптекам и объектам общественного питания на открытом воздухе при условии соблюдения строгих санитарных норм.

Обстановка в столице

В Нур-Султане вторые выходные подряд власти закрыли доступ к общественным территориям - паркам, скверам, набережным, пляжам и другим местам массового скопления людей. Ограждениями перекрыли даже сквер, окружающий главную достопримечательность столицы страны - монумент Байтерек. Тех, кто все же пытается пройтись вблизи символа города, сотрудник туристической полиции просит покинуть обозначенный периметр.

Как убедился корреспондент ТАСС, такие ограничения вынуждают горожан в буквальном смысле оккупировать кафе и рестораны, у которых есть возможность разместить клиентов под открытым небом. Однако неделю назад желающих скоротать выходной день за чашечкой ароматного кофе или отведать традиционный казахский плов было значительно больше, к чему располагала солнечная и теплая погода. Сегодня же в столице с утра идет проливной дождь, температура понизилась, отчего посетителей за столиками на улице, очевидно, будет меньше, чем неделю назад.

Помимо этого, в Нур-Султане в субботу не будут работать центры обслуживания населения. Тем, кто забронировал очередь на этот день, придется перенести свою запись на другую дату. Таким образом власти пытаются пресечь любое скопление жителей, которое так или иначе может привести к потенциальному заражению. В Минздраве республики неоднократно подчеркивали, что строгие ограничительные меры направлены на то, чтобы прервать цепочку распространения вируса и не допустить роста числа инфицированных.

Не так давно казахстанские врачи изменили и сам протокол лечения зараженных коронавирусом. Если раньше госпитализации подлежали все, у кого была диагностирована инфекция, то сейчас медики рекомендуют бессимптомным пациентам самоизолироваться дома, дабы не перегружать систему оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается. В связи с этим поликлиники в Нур-Султане и Алма-Ате даже приостановили плановый прием граждан, чтобы все силы направить на борьбу с COVID-19.

Возможно, отчасти поэтому не во всех столичных аптеках, которые обошел корреспондент ТАСС, были в наличии противовирусные препараты. Схожая ситуация наблюдалась в конце марта, когда возник некоторый дефицит масок и антисептических средств. Тогда фармацевты продавали в одни руки не более пяти масок и одного флакона защитной жидкости. С середины мая, когда завершился режим ЧП, медицинские маски - по крайней мере в крупной сети аптек - почти всегда есть в наличии. К тому же давно не наблюдается прежнего ажиотажа среди желающих их приобрести.

Коронавирус работе не помеха

В период чрезвычайного положения в Казахстане действовали строгие ограничения, из-за чего многие предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса, вынуждены были простаивать. Теперь же так называемый режим карантинных выходных, по мнению властей, позволяет сократить контакты между жителями городов в нерабочее время, но при этом в будние дни казахстанцы могут трудиться в привычном ритме. Однако медики по-прежнему настаивают на том, чтобы работодатели переводили максимально возможное число сотрудников на дистанционный формат работы.

В связи с тем, что общественный транспорт в Нур-Султане и Алма-Ате в выходные дни работать не будет, растет спрос на услуги такси. Так, один из столичных таксистов еще накануне в беседе с корреспондентом ТАСС поинтересовался, будут ли в субботу и воскресенье курсировать автобусы. Услышав отрицательный ответ, он с удовлетворением отметил, что заказов теперь станет больше.

В то же время власти не рекомендовали горожанам без крайней необходимости выходить на улицу. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто по состоянию здоровья может оказаться в группе риска.

"Прошлые "карантинные выходные" показали динамику снижения заболеваемости. В городе сейчас в основном два типа очагов заражения - семейные и коллективные. В выходные 27-28 июня горожанам запрещается выходить из дома, за исключением похода в близлежащий продуктовый магазин, в аптеку, за получением медуслуг или на работу", - пояснила в пятницу главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

О ситуации в стране

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны.

29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая. С этого дня режим перестал действовать, однако некоторые ограничения в различных регионах по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения ситуации власти в той или иной степени ужесточили санитарные меры по всей стране.

На данный момент в республике подтверждены 20 319 случаев инфицирования коронавирусом, 12 548 пациентов выздоровели, 150 человек умерли.