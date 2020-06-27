Кабмин одобрил поправки о борьбе с разливами нефтепродуктов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки к федеральному закону, направленные на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании 25 июня.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №376642-7 "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.