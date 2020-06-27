AP: на Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

ТАСС, 27 июня. Американские военные в ходе раскопок на леднике Колони, расположенном неподалеку от города Анкоридж (штат Аляска), обнаружили фрагменты останков погибших в результате авиакатастрофы военного самолета C-124 Globemaster в 1952 году. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Целью операции военных на леднике Колони является обнаружение останков всех погибших в результате произошедшей 22 ноября 1952 года катастрофы летевшего из Вашингтона на Аляску военного самолета C-124 Globemaster, на борту которого в момент трагедии находились 41 пассажир и 11 членов экипажа. На данный момент специалистам не удалось опознать останки девяти человек, которые летели тем рейсом. Поиски погибших начались лишь в 2012 году, когда бойцы Национальной гвардии Аляски при облете территории ледника в ходе учебной миссии обнаружили обломки самолета.

Агентство отмечает, что в этом месяце военные обнаружили на леднике Колони, где ежегодно в течение нескольких недель проводится поиск обломков самолета и человеческих останков, фигурку Будды, летный костюм, несколько почтовых марок стоимостью три цента и график месс на 1952 год в церкви Святого Патрика в Вашингтоне.

Как отметили американские военные на пресс-конференции, раскопки необходимо произвести как можно скорее в связи с тем, что после попадания обломков самолета в озеро Джордж проведение поисков станет невозможным. Как указывает агентство, на поиски осталось всего несколько лет.