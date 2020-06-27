Праздник выпускников "Алые паруса". Видеотрансляция

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге проходит в режиме телевизионной трансляции без присутствия молодежи на набережных Невы.

Чем знаменит главный выпускной страны Рассказываем, как связаны "Алые паруса", белые ночи и 33 тысячи выпускников

Это нужно для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города.

Учитывая нетрадиционный формат праздника, меняется и маршрут прохождения брига "Россия" с алыми парусами. Кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть - проходит не в акватории Невы, а в Финском заливе. Пятый канал показывает полную версию праздника.

"Алые паруса" ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.