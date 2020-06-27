Кириенко вручил диплом в рамках студенческого выпускного участнику акции "Мы вместе"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил первый диплом с отличием в рамках всероссийского студенческого выпускного участнику акции "Мы вместе" Максиму Бондаренко. Об этом сообщила в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

В пресс-службе уточнили, что Бондаренко окончил факультет социальной работы Российского государственного социального университета.

"Спасибо тебе, Максим, за твой вклад в создание и работу региональных штабов акции "Мы вместе". Я знаю, что ты отвечал за целых 15 штабов акции, в том числе в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией, таких как Республика Коми, Республика Тыва, Санкт-Петербург и других. Пусть ты получаешь диплом здесь, во дворе, а не в стенах твоей альма-матер под громкие фанфары и яркие софиты. Сложившиеся обстоятельства не умалят торжественность этого момента", - приводятся в сообщении слова Кириенко перед вручением диплома.

В свою очередь генеральный директор АНО Алексей Комиссаров поблагодарил родителей выпускника, отметив, что им "удалось воспитать достойного гражданина страны". "Уверен, вы еще не раз будете им гордиться", - отметил Комиссаров.

Организаторами всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия - страна возможностей" и Российский союз ректоров.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.