Детские сады в Калининградской области с 6 июля начнут переходить в штатный режим работы

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Детские сады в Калининградской области с 6 июля начнут переходить на штатный режим работы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"По многочисленным просьбам родителей в официальные аккаунты в социальных сетях губернатора Антона Алиханова, правительства и министерства образования Калининградской области с 6 июля начнется постепенное введение полноценно работающих садов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Открытие детских садов будет проходить поэтапно. К концу июля откроются все 276 детских садов в области, которые посещают 52 тыс. детей, уточнили ТАСС в пресс-службе, добавив, что речь идет в том числе о 25 учреждениях, в которых проводится ремонт. Сейчас открыты 744 дежурные группы в 185 детских садах области, их посещают около 9,5 тыс. детей - 20% от общей дошкольников, добавил собеседник агентства.

Дошкольные учреждения будут открываться после получения результатов обязательного тестирования всех не работавших сотрудников на новую коронавирусную инфекцию в медорганизациях региона. Ситуация будет находиться под контролем, если в группе будет выявляться ребенок с заражением коронавирусной инфекции, "все остальные отправляются на двухнедельный карантин и обследование в установленном порядке".

По данным регионального оперативного штаба, на 27 июня в области выявлено 2 411 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 19 за прошедшие сутки. Вылечились 1 399 пациентов, умерли 38 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 532 человек, в том числе 63 в условиях обсерватора.