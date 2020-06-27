В Хабаровском крае продлили введенные из-за COVID-19 ограничения

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продлили режим самоизоляции для пожилых и запрет на работу кафе, баров и саун до середины июля. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Фургал, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства в субботу.

"С 29 июня до 12 июля включительно продлевается режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболеваниями", - говорится в сообщении.

До 12 июля также продлевается запрет на работу развлекательных организаций. Речь идет о ночных клубах, дискотеках, кинотеатрах, кинозалах, за исключением автокинотеатров. До 12 июля запрещена работа детских игровых комнат, развлекательных центров, аттракционов, других досуговых заведений. По-прежнему запрещена работа общественных бань и саун.

До 12 июля продлевается запрет и на работу ресторанов, кафе, баров, столовых, которые пока могут обслуживать клиентов только на уличных верандах, либо осуществлять доставку по предварительным заказам.

В рамках постановления до 12 июля также запрещается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и других мероприятий.

Ранее правительство Хабаровского края разрешило возобновить работу детским садам в формате дежурных групп, фитнес-клубам, библиотекам, торговым залам при определенных условиях. Для жителей также открыли парки, скверы и набережные.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено свыше 3,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели свыше 2 тыс. человек, умерли 28.