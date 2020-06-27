Пермский край попросил Минобразования РФ выделить вузам более 700 бюджетных мест

ПЕРМЬ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края направили заявку в Министерство высшего образования и науки РФ с просьбой выделить вузам еще более 700 бюджетных мест к уже имеющимся 6,6 тыс. Об этом в субботу сообщается на сайте регионального правительства.

"Направили заявку в Министерство высшего образования и науки РФ на выделение дополнительно 712 бюджетных мест к уже 6 671 имеющемуся. Новые места будут сбалансированы между учреждениями. Для этого мы провели совместную работу с заведениями и, что важно, с местными работодателями - вузы должны быть ориентированы именно на нужды региона", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Согласно документу, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки России.

Всего в Пермском крае, по данным открытых источников, обучение студентов ведут более 20 высших учебных заведений. По информации пресс-службы Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) в 2020-2021 учебном году в вузе доступно более 2,1 тыс. бюджетных мест на всех ступенях (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура). Это на 40 мест больше, чем в прошлом году. Как сообщили ТАСС в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), здесь готовы предложить более 2,3 тыс. мест по 45 направлениям бакалавриата и специалитета, а также 32 в магистратуре.

В новом учебном году в пермском филиале Высшей школы экономики (ВШЭ) на шести образовательных программах предусмотрено 201 бюджетное место. Это почти на 3% больше, чем в предыдущем. Также здесь будут открыты две новые программы обучения в магистратуре - "Цифровые методы в гуманитарных науках" и "Финансовые стратегии и аналитика".