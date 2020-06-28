Несколько избирательных участков в Кировской области подключили к генераторам после грозы

КИРОВ, 28 июня. /ТАСС/. Специалисты подключили к резервным источникам электроэнергии избирательные участки в Кировской области, где в субботу из-за грозы, дождя и града отключили свет. Работа участков не прерывалась, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства региона и Избирательной комиссии области.

27 июня во многих районах Кировской области прошли грозы и выпал крупный град. По данным правительства области, из-за непогоды в 12 районах региона были повреждены линии электропередачи и электросетевое оборудование. В ряде населенных пунктов без электроснабжения остались избирательные участки, их оперативно подключили к резервным источникам - бензо- и дизельгенераторам.

"Все избирательные участки запитаны", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

Как пояснили агентству в Избирательной комиссии региона, отключение электроэнергии на работу избирательных участков никак не повлияло благодаря резервным источникам питания. "Все избирательные участки функционируют", - подчеркнули в избиркоме. По данным ЦИК РФ, за три дня в регионе проголосовало более 227,8 тыс. человек, всего в регионе проживает более 1,2 млн человек.

Общероссийское голосование началось в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования по указу президента РФ Владимира Путина назначен на 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.