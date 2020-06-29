Режим самоизоляции на Камчатке продлили до 15 июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июня. /ТАСС/. Режим ограничительных мер, введенный в Камчатском крае из-за угрозы распространения коронавируса, продлят предварительно до 15 июля, сообщил в понедельник журналистам врио заместителя председателя правительства региона Роман Василевский.

"Ограничительные меры продлевать мы будем, ориентировочно до 15 июля. Определенные изменения в действующий режим будут обсуждаться на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Камчатского края. Будут определенные послабления по определенным направлениям", - сказал Василевский.

Частичное снятие ограничений коснется авиационных перевозок по территории края, туристской отрасли и открытия тренировочных баз для профессиональных спортсменов.

Режим полной самоизоляции в регионе ввели 1 апреля и несколько раз продлевали. В крае коронавирус подтвержден более чем у 2,1 тыс. человек, умерли 47. Регион лидирует в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек.