Эксперты: развитие детского судомоделизма на Дальнем Востоке нуждается в господдержке

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Развитие детского и юношеского судомоделизма на Дальнем Востоке требует серьезных финансовых вложений государства из-за удорожания этого вида внешкольной деятельности, необходимости подготовки узкоспециализированных педагогических кадров и обновления материально-технической базы. Об этом в День кораблестроителя, который отмечается в понедельник, рассказали ТАСС эксперты в отрасли.

Преподаватели-судомоделисты уверены: несмотря на то, что среди детей с инженерным складом мышления более востребованы робототехника и программирование, сохраняется интерес и к традиционным видам технического творчества, к которым относится и судомоделирование. Однако наставники в кружках зачастую сталкиваются с финансовыми трудностями.

"Существуют большие проблемы с финансированием на расходные материалы и оборудование, а добровольная помощь родителей не может решить проблему с материальным обеспечением, так как достаточно среди воспитанников много из малоимущих семей", - сообщил руководитель кружка судомоделирования центра технического творчества в Якутске Егор Лавров.

Согласен с коллегой и помощник ректора Морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского, кандидат технических наук Михаил Холоша: "Развитие судомоделизма требует серьезной поддержки, эти ресурсы позволят вырастить новое поколение инженеров, а без человеческого капитала, способного создавать инновации, нет смысла говорить о развитии экономики".

В Министерстве образования и науки Хабаровского края рассказали, что многие кружки технической направленности сталкиваются еще и с нехваткой педагогов. "В регионе работают 11 программ по судомоделированию, на которых обучаются около ста детей и подростков. Кружки судомоделизма в регионе сталкиваются с нехваткой кадров. Вопрос с педагогами стараются решать через проведение методических семинаров, выпуск методической продукции по организации работы судомодельных объединений", - уточнили в краевом Минобразования.

Посетовали в министерстве и на дорогое оборудование для кружков и необходимость выделения отдельных помещений для судомоделирования, что особенно неподъемно для районов. "Этот вопрос также пока не решен", - признал собеседник агентства.

Современная направленность

Несмотря на объективные сложности, кружки судомоделизма на Дальнем Востоке не просто работают, но стараются идти в ногу с прогрессом. По словам Лаврова, современные материалы и технологии дали детям и подросткам большие возможности для развития этого вида деятельности.

"Современные лакокрасочные материалы, клеи и детали дают большие возможности в выборе постройки модели, а интернет упрощает поиск чертежей и разных технологий изготовления деталей. Графические программы позволяют менять масштаб и редактировать чертежи, не тратя время на ручную работу. Поэтому при достаточном оснащении можно делать суда из искусственных материалов гораздо эффективнее и быстрее. Большинство современных детей больше заинтересованы в компьютерных технологиях", - добавил руководитель кружка из Якутска.

По его словам, программа кружка составлена так, чтобы новичок за год успел собрать действующую модель с электромотором - простой парусник. На втором годе обучения переходят уже к более сложным радиоуправляемым моделям.

Педагог заметил, что зачастую родители приводят в кружки судомоделирования детей для общетехнического развития. "Ребят, любящих морскую тему, сравнительно меньше, [чем увлекающихся робототехникой и программированием], но они и ходят дольше всех остальных, продолжая посещать кружки после прохождения трехгодичной программы и строя при этом наиболее интересные модели", - рассказал Лавров.

О современной направленности популярного в советские годы увлечения школьников говорят и в профильном министерстве Хабаровского края. "С советских времен изменилось многое: теперь применяется компьютерное проектирование, 3D-моделирование, лазерная резка, используются бесколлекторные электродвигатели, li-po аккумуляторы, современные системы радиоуправления. Ребята используют в работе современные композиционные материалы и технологии. Образование меняется - экономика диктует правила: появляются навыки, которые еще недавно были "не для всех", а теперь без них просто нельзя. И система дополнительного образования должна все это учесть", - сказали в Минобразования региона.

В планах Морского государственного университета - восстановление школы судомоделизма на базе университета. "У Владивостока есть мощный бэкграунд, здесь хорошая школа судомодельного спорта, есть акватории, в которых можно проводить даже международные соревнования. Мы хотим восстановить школу судомоделизма, у нас есть понимание, как это можно сделать на базе [Морского государственного] университета. Мы ведем работу с потенциальными инвесторами, которые заинтересованы в воспитании будущих кадров, обладающих современным инженерным мышлением, способных создавать инновации", - сказал Холоша.

Под парусом возможностей

Педагоги кружков судомоделирования рассказывают: нередки случаи, когда юношеские увлечения их воспитанников становятся делом всей их жизни. Так, камчатский клуб "Юный корабел" подготовил несколько десятков специалистов для Военно-морского флота России.

"Официально мы берем деток с десяти лет, но бывали случаи, когда и дети, и родители так упрашивали взять ребенка в кружок, что приходилось специальные подставки под ноги семилеткам делать, чтобы они дотягивались до станка. Зато своими силами мы целый музей моделей сделали - его лично президент посещал. Мальчишки - а их в кружке большинство - растут, поступают в военные университеты и возвращаются на Камчатку уже в новом качестве - офицерами Тихоокеанского флота. И управляют уже не модельками, а боевыми кораблями", - поделилась педагогическими успехами преподаватель кружка Ираида Захарова.

Богатая плеяда известных выпускников есть и у кружков судомоделирования в Хабаровском крае: их воспитанники работают на судостроительных заводах региона. В региональном Минобразования отметили: почти все, кто занимался в судомодельных кружках, выбрали для себя инженерно-техническую деятельность.